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Общество
Сюжет: Новый коронавирус

В Бишкек из Минска вернулись 179 граждан Кыргызстана

В Бишкек из Минска рейсом авиакомпании Avia Traffic Company вернулись 179 граждан Кыргызстана. Об этом сообщает МИД КР.

По его данным, перелет осуществлен по поручению президента и правительства в рамках проводимой работы по возвращению соотечественников, находящихся за рубежом.

Рейс организован посольством Кыргызстана в Беларуси. Отмечается, что кыргызстанцы прилетели  в Минск транзитом из Австрии, Армении, Беларуси, Венгрии, Великобритании, Германии, Литвы, Италии, Испании, Нидерландов, Польши, Украины, Франции, Чехии, Швеции, Швейцарии, Эстонии.  

Все пассажиры в установленном порядке будут помещены в обсервацию. 
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/154470/
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