В Бишкек из Минска вернулись 179 граждан Кыргызстана

В Бишкек из Минска рейсом авиакомпании Avia Traffic Company вернулись 179 граждан Кыргызстана. Об этом сообщает МИД КР.

По его данным, перелет осуществлен по поручению президента и правительства в рамках проводимой работы по возвращению соотечественников, находящихся за рубежом.

Рейс организован посольством Кыргызстана в Беларуси. Отмечается, что кыргызстанцы прилетели в Минск транзитом из Австрии, Армении, Беларуси, Венгрии, Великобритании, Германии, Литвы, Италии, Испании, Нидерландов, Польши, Украины, Франции, Чехии, Швеции, Швейцарии, Эстонии.

Все пассажиры в установленном порядке будут помещены в обсервацию.