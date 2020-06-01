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Общество
Сюжет: Новый коронавирус

Посол Кыргызстана в РФ рассказал, когда сограждане смогут вернуться на родину

Сегодня у здания посольства Кыргызстана в России собрались граждане КР. Видео опубликовали в социальных сетях.

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На кадрах видно, что несколько сотен граждан пришли к зданию дипмиссии за разъяснениями по их транспортировке на родину.

К кыргызстанцам вышел посол КР в РФ Аликбек Джекшенкулов. Он объяснил, что переговоры о возвращении мигрантов на родину ведутся каждый день.

«Седьмого июня будет вылет в Бишкек. Вернутся 400 граждан. Вылетят все, кто стоит в очереди. Еще один борт вылетит 13 июня в Ош, 14 июня — в Бишкек. Я понимаю, что все хотят вернуться на родину. На сегодняшний день российское небо закрыто. По каждому вылету правительство РФ выносит постановление и разрешает вылет. Спасибо, что во всех вопросах Россия идет нам навстречу», — сказал Аликбек Джекшенкулов.

Посол отметил, что для продления срока действия паспортов в дипмиссии не хватает людей.

«Несмотря на то что есть сотрудники, которые заболели коронавирусом, мы работаем. Ни одно посольство не работает. Проблема с паспортами решена — их срок действия продлили. К этому вопросу подключился президент Сооронбай Жээнбеков и держит его на контроле. Мы работаем с 8.00 до 20.00, привлекли к работе еще четырех человек. Не верьте слухам о том, что проезд в метро будет бесплатным», — сказал Аликбек Джекшенкулов.

Он попросил сограждан не тянуть с вопросом об обмене просроченных паспортов до конца года.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/154461/
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