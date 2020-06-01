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Общество
Сюжет: Приграничные конфликты

Раненного в конфликте на границе пограничника отправили на лечение в Москву

Раненного во время конфликта на кыргызско-таджикской границе пограничника отправили на лечение в Военный госпиталь в Москву. Об этом 24.kg сообщил заместитель министра здравоохранения Мадамин Каратаев.

По его словам, по просьбе кыргызской стороны сначала был проведен онлайн-консилиум с российскими коллегами. «После чего принято решение о госпитализации в Военный госпиталь. Два дня назад военнослужащий вылетел в столицу РФ», — отметил Мадамин Каратаев.

Напомним, что 8 мая военнослужащие Погранвойск ГКНБ Таджикистана открыли минометный огонь по кыргызстанским пограничникам. Трое военнослужащих ГПС КР получили ранения. Двое уже выписаны из больницы. Одному была проведена операция, но остатки двух пуль удалить не получилось. Родственники раненого обратились с просьбой к премьер-министру и депутатам, чтобы пограничника повторно прооперировали в Москве.

В больницу поступил и один местный житель. Таджикская сторона сообщила о двух раненых.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/154391/
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