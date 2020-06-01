Суд по событиям в Кой-Таше. За что Алмазбека Атамбаева вывели из зала заседаний

В Первомайском районном суде Бишкека продолжается судебное разбирательство по делу о событиях в селе Кой-Таш.

В ходе заседания бывшего президента Алмазбека Атамбаева вывели из зала суда. Известно, что адвокаты, возмутившись действиями председательствующего, заявили отвод судье Марату Сыдыкову.

По предварительным данным, подсудимый Атамбаев не пожелал садиться рядом с остальными обвиняемыми за стеклянное ограждение.

По словам адвоката Сергея Слесарева, обвиняемый не находится под стражей именно по этому делу, соответственно, он не должен находиться за ограждением.

Как отметила соратница бывшего главы государства Кундуз Жолдубаева, судья удалил Алмазбека Атамбаева из зала судебных заседаний до конца судебного разбирательства.

«Своим решением судья Марат Сыдыков лишил Алмазбека Атамбаева права защищаться в суде», — сказала она.

Бывший глава государства проходит обвиняемым по нескольким уголовным делам, по двум из них — незаконное освобождение криминального авторитета Азиза Батукаева и события в Кой-Таше 7-8 августа 2019 года — идут судебные процессы.