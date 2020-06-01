11:46
USD 73.77
EUR 82.01
RUB 1.04
Общество
Сюжет: Дело Алмазбека Атамбаева

Суд по событиям в Кой-Таше. За что Алмазбека Атамбаева вывели из зала заседаний

В Первомайском районном суде Бишкека продолжается судебное разбирательство по делу о событиях в селе Кой-Таш.

В ходе заседания бывшего президента Алмазбека Атамбаева вывели из зала суда. Известно, что адвокаты, возмутившись действиями председательствующего, заявили отвод судье Марату Сыдыкову.

По предварительным данным, подсудимый Атамбаев не пожелал садиться рядом с остальными обвиняемыми за стеклянное ограждение.

По словам адвоката Сергея Слесарева, обвиняемый не находится под стражей именно по этому делу, соответственно, он не должен находиться за ограждением.

Как отметила соратница бывшего главы государства Кундуз Жолдубаева, судья удалил Алмазбека Атамбаева из зала судебных заседаний до конца судебного разбирательства.

«Своим решением судья Марат Сыдыков лишил Алмазбека Атамбаева права защищаться в суде», — сказала она.

Бывший глава государства проходит обвиняемым по нескольким уголовным делам, по двум из них — незаконное освобождение криминального авторитета Азиза Батукаева и события в Кой-Таше 7-8 августа 2019 года — идут судебные процессы.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/154365/
просмотров: 581
Версия для печати
Материалы по теме
Алмазбека Атамбаева привезли в суд по событиям в Кой-Таше
Не унывать. Оптимистичное стихотворение написал бывший президент
Омбудсмен Токон Мамытов побеседовал с заключенными в СИЗО ГКНБ
В соцсетях высмеяли фотографию сыновей Алмазбека Атамбаева
Алмазбек Атамбаев в медицинском обследовании не нуждается
Алмазбека Атамбаева на коронавирус тестировать не будут
Шамиль Атаханов не знал, чем болеет Азиз Батукаев. О чем еще рассказали на суде
Алмазбеку Атамбаеву стало плохо во время свидания с супругой и детьми
Депутат потребовала отставки генпрокурора. Ей напомнили о статусе подозреваемой
В суде по делу кой-ташских событий обвиняемым продлили меру пресечения
Популярные новости
Коронавирус в&nbsp;Кыргызстане. Число больных и&nbsp;карта распространения заболевания Коронавирус в Кыргызстане. Число больных и карта распространения заболевания
Карантин в&nbsp;Кыргызстане. Как богатые чиновники заставили сидеть дома бедный народ Карантин в Кыргызстане. Как богатые чиновники заставили сидеть дома бедный народ
В&nbsp;Кыргызстане выявили 68&nbsp;новых случаев коронавируса. Всего&nbsp;&mdash; 1&nbsp;662 В Кыргызстане выявили 68 новых случаев коронавируса. Всего — 1 662
Бишкекчане обращаются в&nbsp;больницы и&nbsp;не&nbsp;знают, где заразились коронавирусом Бишкекчане обращаются в больницы и не знают, где заразились коронавирусом
Бизнес
Компания MegaCom поздравила детей с&nbsp;1&nbsp;июня Компания MegaCom поздравила детей с 1 июня
Студенческая жизнь в&nbsp;INAI.kg Студенческая жизнь в INAI.kg
Платиновый статус карты лояльности всем участникам от&nbsp;сети АЗС &laquo;Газпромнефть&raquo; Платиновый статус карты лояльности всем участникам от сети АЗС «Газпромнефть»
Как понять, что у&nbsp;вас дефицит витамина&nbsp;D? Как понять, что у вас дефицит витамина D?
1 июня, понедельник
11:45
Подготовка к выборам? Медиков заставляют проводить перепись населения Подготовка к выборам? Медиков заставляют проводить пере...
11:34
Суд по событиям в Кой-Таше. За что Алмазбека Атамбаева вывели из зала заседаний
11:30
У Первомайского райсуда еще один митинг. В поддержку Алмазбека Атамбаева
11:21
Инцидент на границе. В больницу поступили 25 кыргызстанцев, двое в реанимации
11:18
Компания MegaCom поздравила детей с 1 июня