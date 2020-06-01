10 детских организаций Кыргызстана получили по 100 тысяч сомов

Сооронбай Жээнбеков по случаю Международного дня защиты детей из резервного фонда главы государства выделил средства для оказания финансовой поддержки ряду некоммерческих организаций, работающих с детьми и семьями, находящимся в трудной жизненной ситуации. Об этом сообщила пресс-служба президента.
Десяти детским организациям, оказывающим образовательные, социальные и реабилитационные услуги детям, находящимся в трудной жизненной ситуации, передадут по 100 тысяч сомов.
- Центр помощи детям, пострадавшим от насилия и жестокого обращения.
- Общественное объединение «Центр защиты детей».
- Общественное объединение «Дети Тянь-Шаня».
- Общественный фонд «Благодать».
- Общественный фонд «Улыбка».
- Общественный фонд «Эне бала мээрими».
- Общественное объединение родителей детей-инвалидов «Теңир-Колдо».
- Общественное объединение «Ай-Мээри».
- Специальная дошкольная (с ограниченными возможностями здоровья) образовательная организация «Ариет».
- Общественный фонд «Информационно-консультационный и демонстрационный центр «Стимул».