10 детских организаций Кыргызстана получили по 100 тысяч сомов

Сооронбай Жээнбеков по случаю Международного дня защиты детей из резервного фонда главы государства выделил средства для оказания финансовой поддержки ряду некоммерческих организаций, работающих с детьми и семьями, находящимся в трудной жизненной ситуации. Об этом сообщила пресс-служба президента.

Десяти детским организациям, оказывающим образовательные, социальные и реабилитационные услуги детям, находящимся в трудной жизненной ситуации, передадут по 100 тысяч сомов.