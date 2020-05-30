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Общество

В Иссык-Атинском ЦСМ объяснили, почему у врача-уролога мизерная зарплата

Врач Иссык-Атинского ЦСМ Бектур Апышев не получает надбавки, поскольку не имеет стажа и категории. Об этом 24.kg сообщила директор Центра семейной медицины Роза Мукаева.

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По ее словам, Бектур Апышев работает в поликлинике с сентября 2019 года.

«В апреле Бектур Апышев дежурил всего пять раз на кыргызско-казахской границе. Ему выплачена компенсация по 100 сомов за каждый час. То есть за 75 отработанных им часов выплачено 7 тысяч 500 сомов. На зарплату или же компенсационные выплаты он в администрацию ЦСМ ни разу с жалобами не обращался», — сказала Роза Мукаева.

Она добавила, что молодой специалист получает гарантированную зарплату.

«Его зарплата составляет 5 тысяч сомов, после всех отчислений на руки он получил 3 тысячи 980 сомов. Эти деньги начисляются согласно постановлению правительства», — пояснила глава ЦСМ.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/154259/
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