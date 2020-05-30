Гуманитарная помощь. Кому мясо, а кому бульонные кубики

Из-за введенных государством ограничений в рамках борьбы с коронавирусом многие кыргызстанцы остались без средств к существованию. И почти с первых дней режимов чрезвычайной ситуации и чрезвычайного положения самым нуждающимся стали выделять продукты питания.

Корреспондент 24.kg подсчитал предоставленные республиканским штабом цифры о выделенной на 29 мая 2020 года помощи и проанализировал, кому и сколько достается продуктов.

Чем поможет столица

В Бишкеке помогли 106 тысячам 764 нуждающимся семьям. Набор продуктов, которые раздавали семьям, впечатляет. Кроме стандартных муки, масла, макарон добавились бульонные кубики, сгущенное молоко, печенье и даже конфеты.

Правда, такую помощь получили далеко не все. Ведь если поделить эту помощь на все семьи, то цифры совсем небольшие. Окажется, что больше всего выделили муки — более 9 килограммов на семью. А вот меньше всего нуждающимся досталось конфет — всего 0,74 грамма.

Средний размер семьи в Бишкеке составляет три человека.

Если же подсчитать все выделенные продукты на каждого члена семьи, то досталось им не так уж и много. Например, того же мяса приходится чуть более одного грамма на человека. Вряд ли из такого количества можно будет наесться досыта. Да и чайку с конфетами и печеньем тоже не попьешь. Ведь на каждого члена семьи их не выходит даже грамма.

Вся выделенная гуманитарная помощь оценивается в сумму более 7 миллионов сомов. Получается, что на каждую семью потратили примерно 66,5 сома. Если бы помощь дали деньгами, то на каждого члена семьи пришлось бы по 22 сома.

Ошская область

В Ошской области помощь оказали 103 тысячам 157 нуждающимся семьям. Им выделили муку, макароны, масло, рис, сахар, мясо и картофель. Да, негусто. Но по сравнению с Бишкеком, например, мяса нуждающимся раздали в 19 раз больше.

Однако и здесь пересчет помощи на семьи дает не очень веселые факты. Получается, реально их обеспечили только мукой, потому что на каждую нуждающуюся пришлось почти по 30 килограммов. А вот мяса — только по 84 грамма на семью. Не много, конечно, но хотя бы супчик приготовить можно.

Средний размер семьи в Ошской области составляет шесть человек.

В пересчете на каждого члена семьи ситуация выглядит совсем печальной. Вроде радоваться надо, что помогли, но несколько граммов макарон, риса и картофеля не дают уверенности в том, что семьи смогут пережить тяжелый период.

При этом отмечается, что частными лицами оказана гуманитарная помощь 52 тысячам 618 семьям, Фондом государственных материальных резервов — 36 тысячам 727 семьям, местными органами власти — 1 тысяче 947 семьям.

Джалал-Абадская область

В Джалал-Абадской области помощь оказали 93 тысячам 998 малоимущим семьям. Продукты им выдавали те же самые, что и в Ошской области.

В итоге на каждую семью пришлось 34 килограмма муки, чуть больше одного килограмма макарон и риса и немногим более одного литра масла. А вот все остальные продукты семьям, видимо, раздавали в граммах. Меньше всего они получили мяса — всего 45 граммов.

В среднем семьи в Джалал-Абадской области состоят из пяти человек.

В пересчете на каждого члена семьи получается, что как минимум что-то мучное они себе точно приготовить смогли бы. Ведь на каждого домочадца приходится почти 7 килограммов муки и более 300 граммов растительного масла.



Всего на покупку продуктов питания для нуждающихся семей потратили более 26 миллионов сомов. Это значит, что на каждую семью потратили 277 сомов. При этом, раздавая помощь деньгами, пришлось бы каждому члену семьи выделить по 55 сомов.

Таласская область

В Таласской области помощь оказана 12 тысячам 159 малообеспеченным семьям. Набор продуктов стандартный. Оно и понятно, ведь это основные продукты питания населения Кыргызстана.

Больше всего семьи получили муки. На каждую пришлось по 57 килограммов. А вот остальных продуктов вышло совсем мало — не дотягивает даже до одного килограмма.

В среднем в каждой семье в Таласской области по пять человек.

В пересчете на каждого члена семьи получается, что в Таласской области попытались в первую очередь выделить малоимущим муку. Но при этом получается, что весь набор оказался более разнообразным, чем в остальных регионах страны. И именно в этой области на каждого члена семьи пришлось больше всего мяса — 22 грамма.



В целом на помощь потратили чуть больше 7 миллионов сомов. Почти так же, как в Бишкеке. Только в этой области к помощи подошли так, что на семью приходится по 611 сомов. А если пересчитать эти деньги на каждого домочадца, то набор собирали так, чтобы на него потратить 122 сома.

Чуйская область

В Чуйской области помогли 80 тысячам 395 нуждающимся семьям. Интересно, что здесь в гуманитарной помощи появился горох. И именно в этой области на семью пришлось больше всего сахара — более 4 килограммов.

А еще в Чуйской области в продуктовых наборах оказалось довольно большое количество пачек чая. Конечно, заварка досталась не всем семьям. Ведь на каждую семью приходилось 12,5 процента пачки. Но все-таки заварить чайку из этого количества вполне можно.

Средний размер семьи в Чуйской области составляет четыре человека.

Если пересчитать помощь из расчета на каждого члена семьи, то получается, что людям досталось 4 килограмма муки и чуть больше одного килограмма сахара. А вот остальных продуктов не набралось даже килограмма.



Кроме того, малоимущим семьям помогали и финансово. Всего им выделили 460 тысяч сомов. Однако сколько человек получили эти деньги, данных нет.

Иссык-Кульская область

По Иссык-Кульской области гуманитарная помощь оказана 40 тысячам 131 семье региона.

Набор продуктов оказался таким же, как и в большинстве областей Кыргызстана. Но при этом именно в Иссык-Кульской области на каждую семью пришлось более двух килограммов макарон и более двух литров масла.

Семья на Иссык-Куле чаще всего состоит из четырех человек.

Меньше всего в Иссык-Кульской области малоимущим семьям досталось мяса и картофеля — по 11 и 93 грамма на каждого члена семьи. Не разгуляешься.

Баткенская область

В самой отдаленной области Кыргызстана помощь получили 33 тысячи 724 нуждающиеся семьи.

Этот регион не стал исключением. Больше всего людям дали муки — по 41 килограмму. А меньше всего — мяса. Его выделили лишь 44 грамма.

Средний размер семьи в Баткенской области составляет пять человек.

Интересно, что из трех южных областей, именно в Баткенской на каждого жителя приходится больше всего макаронных изделий, сахара и растительного масла.

Общая сумма собранной финансовой помощи по области составило 9 миллионов 151 тысячу сомов. Это 271 сом на семью, или 54 сома на каждого члена семьи.

Нарынская область

В Нарынской области помощь получили 30 тысяч 869 нуждающихся семей.

При этом здесь, как и в Таласской области, семьям не раздавали картофель. Зато на семью пришлось 107 граммов мяса. Не сильно много, конечно, но вполне хватит, чтобы сварить суп.

В среднем в Нарынской области семьи состоят из пяти человек.

Если проанализировать, сколько помощи пришлось на каждого домочадца, то получается, что больше всего досталось муки — 6,5 килограмма, а вот меньше всего чая — лишь 10 граммов на человека. Но если учитывать, что в некоторых областях чай не давали вообще, а где-то заварки только 3 процента от пачки, то и это неплохо. По крайней мере попить чая хватит. Можно даже сахара немного добавить, ведь его приходится 246 граммов на каждого члена семьи.

В денежном виде помощь оказана на 883,5 тысячи сомов. Однако сколько семей ее получили, чиновники данные не приводят.

Просто помогли

Интересно, что по южной столице сообщается только о том, сколько продуктов выдали нуждающимся. А вот информации о том, сколько семей получили продуктовые наборы, нет.

Город Ош оказался единственным, по которому не представлены данные по числу получивших помощь семей.

В кабмине не раз отмечали, что гуманитарная помощь по всей стране реализуется через списки и развозится по домам. Но есть одно большое «но». Даже такие грубые подсчеты показывают, что говорить об оказании одинаковой помощи каждой семье не приходится. И в итоге кто-то получил кусок мяса на ужин, а кто-то только пару бульонных кубиков.

И еще стоит помнить о том, что не все продукты покупались за государственный счет. Во многих случаях помощь оказывали волонтеры, бизнесмены и международные организации. А от самих чиновников многие нуждающиеся положенной поддержки так и не получили.