92-летней бабушке отказали в гумпомощи. Крик души жителей Чуйской области

Еще несколько жителей Чуйской области и Бишкека пожаловались на то, что их электронные заявки на получение гумпомощи отклонили либо одобрили, но помощь так и не оказали. Подобные сообщения редакция 24.kg получает ежедневно по несколько раз.
Жительница Чуйской области рассказала, что подавала электронную заявку в начале апреля и ее одобрили, но помощи нет по сей день.
«Я позвонила на номер 1227, мне сказали, да, ваша заявка одобрена, но почему органы не помогают, мы не в курсе. Дали номер мэрии Кара-Балты. Там сказали, что сельским не помогают. Позвонила в айыл окмоту, там не в курсе, но обещали разобраться, до сих пор тишина. У меня шестеро детей, состоим на учете как малоимущая семья», — пишет женщина.
Житель столицы рассказал 24.kg, что заполнял электронную заявку для 92-летней бабушки, которая проживает одна, но результата нет.
«Позор, даже к 9 Мая не помогли. Заявку заполняли дважды, в обоих случаях ее отклонили», — рассказывает читатель.
«С появлением этой эпидемии я осталась без работы и не смогла помочь родителям. Ровно месяц назад звонила по номеру 1227 для получения гумпомощи, и заявку приняли. Прошло ровно два месяца — никакой помощи нет. Обратились в Новопавловский айыл окмоту за помощью, но они ответили так: у вас есть большой дом! В свое время отец построил дом, да, но он уже 12 лет инвалид, не ходит, и никакой помощи никогда не было. Жаль, что дом на хлеб не намажешь. Отца зовут Бекболот Дордоев, мать Шайлоо Бейшекеева», — пишет женщина.
Еще одна жительница Бишкека рассказала 24.kg, что ее пожилой соседке и детям с инвалидностью не помогли, а заявка до сих пор находится на рассмотрении.
«Я ее подавала две недели назад. Написано: обращайтесь на WhatsApp, номер штаба помощи.
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