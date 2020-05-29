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Общество
Сюжет: Скандалы с чиновниками

Калича Умуралиева вышла с допроса: она дала подписку о неразглашении

Глава муниципального предприятия «Городские парки» Калича Умуралиева вышла с допроса из ГКНБ. Об этом она сообщила 24.kg.

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По ее словам, допрос длился больше трех часов.

«Меня допросили в качестве свидетеля по ранее возбужденному уголовному делу. Никакого давления на меня не оказывали, сотрудники ГКНБ были очень галантны. Я рассказала, как все было. Договор с Таджибаевым о праве ведения предпринимательской деятельности имеется, деньги были оприходованы в кассе. Расходный ордер отдан Таджибаеву», — сказала Калича Умуралива.

Другие подробности чиновница комментировать отказалась. «Я дала подписку о неразглашении», – сообщила Калича Умуралиева.

Напомним, сотрудники ГКНБ провели обыск в кабинете Каличи Умуралиевой. На главу МП «Городские парки» в ГКНБ пожаловался некто Таджибаев.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/154088/
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