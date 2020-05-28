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Общество

В ущелье Чункурчак пройдет забег со сбором мусора

В ущелье Чункурчак 30 мая пройдет забег со сбором мусора (плоггинг). Об этом сообщают организаторы.

По их данным, акция направлена на привлечение внимания к проблеме мусора вдоль дорог, а также на продвижение здорового образа жизни.

Забег проводят компании, ведущие свою деятельность в ущелье Чункурчак. Победители плоггинга получат ценные призы.

«Участники пройдут дистанции 10 и 13 километров, попутно собирая мусор. Победители плоггинга будут награждены ценными призами», — отмечают организаторы.

Сбор участников в селе Татыр в 10.00.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/154073/
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В ущелье Чункурчак пройдет забег со сбором мусора
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