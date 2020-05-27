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Общество
Сюжет: Новый коронавирус

На рожениц, покинувших роддом без результатов теста на COVID-19, возбудили дело

В Нарыне возбудили уголовное дело в отношении женщин, которые ушли из роддома, не дождавшись результатов анализов на коронавирус. Об этом сообщила пресс-служба УВД области.

По ее данным, 25 мая примерно в 12.10 в отделении патологии новорожденных и недоношенных детей Нарынской областной объединенной больницы 22 женщины, не дождавшись результатов анализов на коронавирус, сломали замок двери. 18 из них покинули обсервационный пункт, а четверо остались.

По факту отдел внутренних дел города Нарына открыл досудебное производство по статье 280 («Умышленное или неосторожное нарушение санитарно-эпидемиологических правил, причинившее по неосторожности массовое заболевание, отравление людей или иной тяжкий вред») УК КР.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/153937/
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27 мая, среда
13:45
На рожениц, покинувших роддом без результатов теста на COVID-19, возбудили дело На рожениц, покинувших роддом без результатов теста на ...
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