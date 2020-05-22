Жена милиционера распространяла засекреченные данные о больных коронавирусом

В Оше жена начальника отдела по борьбе с эстремизмом и незаконной миграцией УВД города распространила персональные данные о лицах, больных коронавирусом. Об этом 24.kg сообщили в правоохранительных органах.

Уточняется, что факт был зарегистрирован в ЕРПП, однако позже производство прекратили.

«По предварительным данным, женщина распространяла фотографию со списком больных в мессенджере WhatsApp. В списке указывались имена и фамилии ошан, которые заразились коронавирусом. Милиционер получил выговор», — сообщили редакции.