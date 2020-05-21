В Бишкеке оштрафовали владельцев кофейни Pierre Coffee и кафе Istanbul

В Бишкеке оштрафовали кофейню Pierre Coffee и кафе Istanbul, которые открылись, нарушая карантинный режим. Об этом сообщили в мэрии Бишкека.

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По ее данным, сотрудники кафе Istanbul отказывались впускать представителей санитарно-экологической инспекции мэрии Бишкека.

«В обоих заведениях не соблюдали санитарные требования: на посадочных местах отдыхали посетители, персонал работал. Хотя кафе, рестораны и фастфудные пока могут работать только на вынос», — сказали в ведомстве.

Инспекторы составили протокол по статье 293 «Нарушение порядка выполнения решения, предписания, распоряжения или требования уполномоченного органа» Кодекса о нарушениях. Владельцы кофейни и кафе теперь обязаны оплатить штрафы.

За неделю только по линии СЭИ составили 53 протокола на 209 тысяч сомов.