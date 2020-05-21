22:25
USD 75.03
EUR 82.33
RUB 1.06
Общество
Сюжет: Новый коронавирус

В Бишкеке оштрафовали владельцев кофейни Pierre Coffee и кафе Istanbul

В Бишкеке оштрафовали кофейню Pierre Coffee и кафе Istanbul, которые открылись, нарушая карантинный режим. Об этом сообщили в мэрии Бишкека.

Читайте по теме
В Бишкеке оштрафовали хозяина кофейни Vanilla: нарушил карантин

По ее данным, сотрудники кафе Istanbul отказывались впускать представителей санитарно-экологической инспекции мэрии Бишкека.

«В обоих заведениях не соблюдали санитарные требования: на посадочных местах отдыхали посетители, персонал работал. Хотя кафе, рестораны и фастфудные пока могут работать только на вынос», — сказали в ведомстве.

Инспекторы составили протокол по статье 293 «Нарушение порядка выполнения решения, предписания, распоряжения или требования уполномоченного органа» Кодекса о нарушениях. Владельцы кофейни и кафе теперь обязаны оплатить штрафы.

За неделю только по линии СЭИ составили 53 протокола на 209 тысяч сомов.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/153477/
просмотров: 102
Версия для печати
Материалы по теме
Дать оценку работе госорганов во время режимов ЧП и ЧС требуют в парламенте
С 25 мая в Бишкеке откроют спортцентры и фитнес-залы
В Джалал-Абадской области запретили праздновать День защиты детей и Орозо айт
Айт намаз в честь Орозо в Кыргызстане проводить не будут
Коронавирус в Кыргызстане. Число больных и карта распространения заболевания
В Нарынской области коронавирусом заразились 6 сотрудников ГРС
Число зараженных коронавирусом в мире приблизилось к 5 миллионам человек
Первый день работы ЦОНов. Огромные очереди на входах, дистанцию не соблюдают
В Кыргызстане еще 4 медика заразились коронавирусом
В Кыргызстане за сутки от коронавируса выздоровели 19 человек
Популярные новости
Коронавирус в&nbsp;Кыргызстане. Число больных и&nbsp;карта распространения заболевания Коронавирус в Кыргызстане. Число больных и карта распространения заболевания
В&nbsp;Кыргызстане зарегистрировано 78&nbsp;новых случаев коронавируса В Кыргызстане зарегистрировано 78 новых случаев коронавируса
В&nbsp;Кыргызстане зарегистрировали 43&nbsp;новых случая коронавируса. Всего&nbsp;&mdash; 1313 В Кыргызстане зарегистрировали 43 новых случая коронавируса. Всего — 1313
В&nbsp;Бишкеке торговые центры откроют 21&nbsp;мая. Фуд-корты запускать не&nbsp;будут В Бишкеке торговые центры откроют 21 мая. Фуд-корты запускать не будут
Бизнес
Стипендии на&nbsp;обучение в&nbsp;Кыргызско-Германском институте INAI.kg Стипендии на обучение в Кыргызско-Германском институте INAI.kg
Акция! В&nbsp;Центрах продаж и&nbsp;обслуживания MegaCom скидки на&nbsp;номера до&nbsp;70&nbsp;процентов Акция! В Центрах продаж и обслуживания MegaCom скидки на номера до 70 процентов
Специальные скидки на&nbsp;рекламу для малого и&nbsp;среднего бизнеса Специальные скидки на рекламу для малого и среднего бизнеса
От&nbsp;чего зависит благополучие мужчины? От чего зависит благополучие мужчины?
21 мая, четверг
22:14
В Бишкеке оштрафовали владельцев кофейни Pierre Coffee и кафе Istanbul В Бишкеке оштрафовали владельцев кофейни Pierre Coffee...
21:51
Строительный кран установили на тротуаре. Жители 7-го микрорайона недовольны
21:17
В ЕАЭС будут равные условия при уплате НДС по товарам союза и из третьих стран
21:12
Стипендии на обучение в Кыргызско-Германском институте INAI.kg
21:00
Прогноз погоды в Кыргызстане на 22 мая: днем будет жарко