С 25 мая в Бишкеке откроют спортцентры и фитнес-залы

Мэрия города Бишкека включила в список разрешенных видов деятельности с 25 мая спортзалы, тренажерные залы, фитнес-клубы и бассейны на основании решений республиканского штаба. Об этом сообщила пресс-служба муниципалитета.

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По ее данным, обязательным условием является соблюдение санитарно-гигиенических норм и правил: дезинфекция помещения, масочно-перчаточный режим администрации и обслуживающего персонала без исключения, установка санитайзеров и антисептиков для каждого клиента, а также разметка помещений и оборудования для санитарной дистанции.

Запрещается работать спортцентрам по контактным, командным, коллективным видам спорта (футбол, борьба, бокс, единоборства, баскетбол и другие).