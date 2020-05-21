В Кыргызстане за сутки зарегистрировали 43 новых случая заражения коронавирусом. Об этом на брифинге сообщил заместитель министра здравоохранения Нурболот Усенбаев.

По его словам, в Бишкеке — 22, Чуйской области — 1, Ошской — 4, Нарынской — 8, Баткенской — 2, городе Оше — 5. Кроме того, выявили еще один случай коронавируса среди кыргызстанцев, прилетевших на прошлой неделе из Санкт-Петербурга.

Таким образом, по стране в целом за весь период число инфицированных достигло 1 тысячи 313 человек. Выздоровели — 929.