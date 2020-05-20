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Общество

В Бишкеке временно будет затруднено движение по улице Элебесова

На участке улицы Элебесова ниже улицы Фере будет временно затруднено движение из-за прокладки центральной магистральной сети. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии Бишкека.

По ее данным, работы будут проходить с восточной стороны дороги с 21 мая.

Магистральная сеть пройдет между Дорожным и Памирским переулками, ее протяженность достигнет 1 тысячи 885 метров. Она даст возможность подключиться к центральной канализации более 5 тысячам человек, проживающих на 10 улицах и переулках в этом районе, в том числе жителям жилмассива «Ак-Тилек», чьи дома расположены на улице Жерге-Тал.

«Строительные работы ведет подрядная организация MS Building, строители обещают завершить работы до 20 июля 2020 года», — добавили в муниципалитете.

Мэрия столицы приносит извинения за доставленные неудобства и просит заранее продумывать маршрут при передвижении на автотранспорте.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/153367/
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