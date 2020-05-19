Понедельник в Кыргызстане объявлен нерабочим в связи с праздником Орозо айт

Понедельник, 25 мая, в Кыргызстане объявлен нерабочим днем в связи с праздником Орозо айт. Об этом сообщила пресс-служба Министерства труда и социального развития.

В ведомстве напомнили, что если мусульманские праздники Орозо айт и Курман айт, которые определяются по лунному календарю, выпадают на выходные, то следующий за ними рабочий день согласно Трудовому кодексу также становится выходным.

Таким образом, для тех, кто трудится пять дней в неделю, выходные будут 23, 24 и 25 мая, а для шестидневной рабочей недели — 24 и 25 мая.