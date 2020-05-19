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Общество
Сюжет: Новый коронавирус

Мы не верим. Кыргызстанцы в Москве просили посла помочь вернуться на родину

Граждане Кыргызстана накануне потребовали срочной встречи с послом КР в России Аликбеком Джекшенкуловым. В дипмиссии 24.kg рассказали, зачем.

По их данным, соотечественники купили билеты на ближайший рейс компании «Уральские авиалинии», а его отменили. «Пришли также пассажиры «Аэрофлота», «АвиаТрафика», те, кто не смог вылететь. Билеты они купили за свой счет. Посол им объяснил, что домой они вернутся обязательно, как только компании возобновят перелеты. Билеты не пропадут», — отметили в дипмиссии.

Со 2 февраля по 16 мая в Кыргызстан вернулись 10 тысяч 138 наших граждан.

Ссылка: https://24.kg/obschestvo/153179/
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