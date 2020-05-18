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Общество
Сюжет: Новый коронавирус

Бригады медиков-добровольцев из Бишкека выехали в Нарын и Чаткал

Бригады медиков-добровольцев из Бишкека выехали в Нарын и Чаткал. Об этом сообщили в пресс-центре Министерства здравоохранения.

По его данным, в Нарынскую область отправились две бригады медицинских специалистов из столицы. «Это по счету четвертая и пятая бригады, направленные в регион. В их составе анестезиологи-реаниматологи, акушеры-гинекологи, эпидемиологи и инфекционисты. Они будут оказывать практическую помощь своим коллегам из региона», — отметили в ведомстве.

В Центр общей врачебной практики Чаткальского района направлена группа специалистов из акушера-гинеколога, инфекциониста и реаниматолога для оказания содействия в борьбе с коронавирусной инфекцией.

«Каждый медработник обеспечен необходимыми средствами индивидуальной защиты. Все расходы, связанные с командировкой, а также дополнительные выплаты с сохранением заработной платы по основному месту работы будут профинансированы согласно законодательству КР и из эпидемиологического фонда», — добавили в Минздраве.

Всего Министерство здравоохранения направило в регионы республики 12 бригад врачей-добровольцев.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/153154/
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