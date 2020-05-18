Более 1,4 тысячи многоэтажных домов в Бишкеке числятся в собственности у мэрии

Более 1,4 тысячи многоэтажных домов в Бишкеке оказались в реестре муниципального имущества, подготовленном управлением муниципального имущества столичной мэрии. Об этом на своей странице в Facebook сообщила представительница ОФ «Наше право» Светлана Антропова.

По ее словам, проект реестра подготовлен для утверждения Бишкекским городским кенешем.

«Но это нонсенс. Жилые помещения в многоквартирных домах приватизированы на 98 процентов и, согласно Закону «О приватизации жилого фонда», являются частной собственностью», — отметила Светлана Антропова.

Она добавила, что раз дом № 32 в микрорайоне № 4 также включен в реестр, то она требует срочно произвести ремонт межпанельных швов с торцевых сторон и жилых помещений. «В соответствии со статьей 18 Жилищного кодекса КР собственник несет бремя содержания жилого помещения, находящегося в его собственности. И раз жилые дома включены в реестр муниципального имущества, требую срочно начать ремонт 1 тысячи 405 многоквартирных домов», — подчеркнула Светлана Антропова.

Правозащитница просит прокуратуру встать на защиту законов и прав граждан и рассмотреть вопрос о соответствии занимаемой должности начальника УМИ муниципалитета столицы Нурдина Тынаева, а депутатов БГК — не утверждать реестр, в который незаконно включена частная собственность граждан.