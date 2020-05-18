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Общество
Сюжет: Новый коронавирус

Некоторые кафе возобновили работу, несмотря на запрет. Владельцев привлекут

В Кыргызстане несколько кафе работали, несмотря на запрет. Об этом на брифинге сообщил замминистра внутренних дел Мирлан Каниметов.

По его словам, владельцы увеселительных заведений будут привлечены к ответственности.

«В некоторых из них нарушаются санитарно-карантинные нормы. В частности, вечером создаются условия для ифтара, несмотря на запрет и действия режима чрезвычайной ситуации и карантина», — сказал Мирлан Каниметов.

Напомним, что кафе и рестораны пока не входят в перечень субъектов предпринимательства, которым разрешили возобновить деятельность.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/153119/
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