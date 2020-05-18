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Общество
Сюжет: Новый коронавирус

Карантин в Бишкеке. Несмотря на запрет, работают ночной клуб и футбольное поле

Во время рейда в Октябрьском районе Бишкека чиновники обнаружили работающий ночной клуб «Ганбей». Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.

По ее данным, несмотря на пандемию и карантин в столице, заведение работало, в нем отдыхали посетители.

«Коронавирус оказался не страшным и для владельцев футбольной площадки «Арена», — добавили в мэрии.

В муниципалитете отметили, что заведения были сразу закрыты, составлены протоколы по статье 293 Кодекса о нарушениях «Нарушение порядка выполнения решения, предписания, распоряжения или требования уполномоченного органа». Штраф составляет для физических лиц 3 тысячи сомов, для юридических — 13 тысяч сомов.

Санитарные рейды продолжаются.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/153092/
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