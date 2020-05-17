Из-за скандалов спецборт из Москвы в Бишкек вылетел загруженным не полностью

Чартерный авиарейс Бишкек — Москва вылетел загруженным не полностью из-за скандалов. Об этом 24.kg сообщили очевидцы событий.

По их данным, на родину должны были вернуться 402 человека. Вместо этого борт вылетел с 379 пассажирами.

«На регистрации скандал устроила молодежь. Они не пропускали больных, пытались прорваться первыми. «Аэрофлоту» надоела эта толчея и неразбериха. Они просто прекратили регистрацию и отправили не полностью загруженный самолет», — рассказали читатели.

Штаб по противодействию распространения коронавирусной инфекции при посольстве Кыргызстана в России сообщил, что сегодня из Москвы действительно вылетел рейс с 379 кыргызстанцами. Им отправили 116 тяжело больных (онкология, почечная недостаточность, болезни сердца), 27 сопровождающих, 8 инвалидов, 38 пожилых, 78 беременных, 77 родителей с несовершеннолетними детьми, а также 35 граждан из хостелов.

«Все больные имели справки. Список утвердили на заседании общественной комиссии. Для граждан, обращающихся с просьбой опубликовать списки вылетающих, сообщаем: согласно закону об информации персонального характера, посольство не вправе опубликовывать их без согласия кыргызстанцев», — рассказали в диппредставительстве.

В очереди находятся еще более 1 тысячи тяжелобольных граждан, беременных, несовершеннолетних и пожилых.

«Просим набраться терпения. Работа общественной комиссии и штаба по организации чартерных рейсов из России в Кыргызстан продолжается. Понимая обеспокоенность граждан, хотели бы заверить, что с конца мая ожидаются еженедельные чартерные рейсы из России в Кыргызстан. Всех граждан, указанных выше, вывезут на Родину в мая-июне», — заверили в посольстве.