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Общество
Сюжет: Новый коронавирус

За 100 дней было 119 больных внебольничной пневмонией. У двух нашли COVID-19

За февраль-май в Кыргызстане зарегистрировано 119 случаев заболевания внебольничной пневмонией, но только у двух человек подтвердили коронавирус. Об этом сегодня на брифинге сообщил заместитель министра здравоохранения Нурболот Усенбаев.

По его словам, внебольничная пневмония — это показатель, за которым Минздраву надо было следить с начала эпидемиологического неблагополучия в стране. Работа началась в феврале. Было 37 больных внебольничной пневмонией. Среди них зарегистрировали два случая смерти. Но был ли кто-то из них заражен коронавирусом, неизвестно, потому что на тот момент еще не брали ПЦР-анализы.

В марте на учете был 31 больной. Из них один человек умер. В апреле — 21 больной внебольничной пневмонией. У семи человек взяли ПЦР-анализ по показаниям. Результаты были отрицательные.

«С 1 по 16 мая зарегистрировали 28 случаев внебольничной пневмонии. После перевода на карантинный режим с 8 мая поступил 21 больной. Всем сделали ПЦР-анализ, положительный результат только у двух пациентов. Мы их перевели в Республиканскую инфекционную больницу, они лечатся», — подчеркнул Нурболот Усенбаев.

Всего на сегодня в Кыргызстане зарегистрировали 1 тысячу 138 случаев заражения коронавирусом, 804 человека вылечились.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/153024/
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За 100 дней было 119 больных внебольничной пневмонией. У двух нашли COVID-19