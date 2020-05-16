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Общество
Сюжет: Новый коронавирус

Ситуация с COVID-19 в Нарыне остается сложной: число новых случаев приумножается

Эпидемиологическая ситуация в Нарыне должна быть стабилизирована в кратчайшие сроки. Соответствующее поручение дал первый вице-премьер-министр Кубатбек Боронов в ходе заседания Республиканского оперативного штаба.

«На сегодняшний день в Нарыне эпидемиологическая обстановка остается сложной, это единственный регион, где зафиксировано высокое число контактных больных относительно количества жителей региона. На стабилизацию обстановки дается определенный срок», — сказал первый вице-премьер.

Если ситуация в Нарыне не изменится к лучшему, будет рассмотрена ответственность руководителей соответствующих государственных органов.

Кубатбек Боронов

По словам министра здравоохранения Сабиржана Абдикаримова, число новых выявленных случаев приумножается.

«Это говорит о том, что в некоторых регионах работа по предупреждению вируса СOVID-19 и надзору за контактными больными ведется не на должном уровне. Работу в этом направлении необходимо усилить», — отметил министр.

В свою очередь полномочный представитель правительства в Нарынской области Эмильбек Алымкулов добавил, что в настоящее время упор делается на локализацию очагов болезни, создание дополнительных блокпостов как при въезде, так и внутри сел, изоляции контактных больных.

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«Совместно с прибывшими из Бишкека специалистами ведется эпидемиологическое расследование. Усилены меры по предупреждению распространения болезни, ведется работа по соблюдению санитарно-карантинных требований. Городской родильный дом дезинфицирован и разделен на чистую и грязную зоны. Кроме того, на местах ведется широкая разъяснительная работа среди населения», — сообщил Эмильбек Алымкулов.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/152987/
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