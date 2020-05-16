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Общество
Сюжет: Новый коронавирус

В Бишкеке находящиеся на карантине отказываются сдавать анализы на коронавирус

Некоторые бишкекчане, находящиеся на домашнем карантине, отказываются сдавать анализы на коронавирус. Об этом сегодня на брифинге сообщила вице-мэр столицы Бишкека Татьяна Кузнецова.

По ее словам, сейчас в Бишкеке работают 20 мобильных бригад, которые ведут наблюдение за состоянием здоровья людей, находящихся на домашнем карантине.

«Мобильными бригадами проводится работа по обследованию и отбору анализов в 110 очаговых местах, жилмассивах, центральной части города и микрорайонах. На 16 мая обследовано 400 дворов и 961 человек прошел экспресс-тестирование, результаты у всех отрицательные», — сказала вице-мэр.

Она отметила, что имеет место и отказ горожан от прохождения тестирования на коронавирусную инфекцию.

За время работы бригад по 113 адресам жители отказались сдавать анализы, а 99 квартир и домов были закрыты.

В мэрии Бишкека просят горожан сотрудничать с медиками и эпидемиологами. «Мобильные бригады оснащены защитными средствами, обучены и созданы для защиты здоровья каждого жителя», — отметила Татьяна Кузнецова.

На сегодня 5 тысяч 504 человека сняты с домашнего карантина, 765 — остаются под медицинским наблюдением.

«В городе Бишкеке организованы обсервации для прибывающих граждан из-за рубежа, на 16 мая в местах обсервации находится 1 тысяча 65 человек», — сообщила вице-мэр.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/152963/
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