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Общество

Из Уголовного кодекса хотят убрать пункт о наказании чиновника за контрабанду

Из Уголовного кодекса хотят убрать пункт о наказании чиновника за контрабанду. Эту поправку в числе прочих 148 предлагает МВД. 

Замминистра Памир Асанов не смог объяснить депутатам, почему эта норма декриминализуется и переходит в Кодекс о проступках. 

Как пояснила 24.kg председатель комитета по правопорядку Наталья Никитенко, предложенный проект изменений члены профильного комитета сняли с повестки дня 12 мая, поскольку докладчик Памир Асанов оказался не готов ответить на вопросы нардепов. 

Пакет изменений в УК КР и Кодексы о проступках и нарушениях, комитет рассмотрит 19 мая. 
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/152931/
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