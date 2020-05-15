Из Уголовного кодекса хотят убрать пункт о наказании чиновника за контрабанду. Эту поправку в числе прочих 148 предлагает МВД.

Замминистра Памир Асанов не смог объяснить депутатам, почему эта норма декриминализуется и переходит в Кодекс о проступках.

Как пояснила 24.kg председатель комитета по правопорядку Наталья Никитенко, предложенный проект изменений члены профильного комитета сняли с повестки дня 12 мая, поскольку докладчик Памир Асанов оказался не готов ответить на вопросы нардепов.

Пакет изменений в УК КР и Кодексы о проступках и нарушениях, комитет рассмотрит 19 мая.