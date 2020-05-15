09:36
USD 76.08
EUR 82.24
RUB 1.03
Общество
Сюжет: Новый коронавирус

Швейцария выделила $195,5 тысячи для жителей социальных учреждений Кыргызстана

Правительство Швейцарии предоставило $195,5 тысячи для оказания помощи 22 социальным стационарным учреждениям и школам-интернатам в Кыргызстане. Об этом 24.kg сообщили во Всемирной продовольственной программе.

ВПП ООН
Фото ВПП ООН. Жителям социальных учреждений закупили продукты на Швейцарский грант

Читайте по теме
Германия выделит Кыргызстану 500 тысяч евро на выборы 2020-2021 годов

На эти средства закупили продукты питания для трех тысяч 100 жителей социальных учреждений.

«ВПП ООН обеспечит каждое социальное стационарное учреждение и школу-интернат трехмесячным продовольственным рационом, включающим 75 килограммов обогащенной пшеничной муки и 8 литров масла на человека. Такая помощь обеспечит продовольственную безопасность жителей социальных стационарных учреждений в условиях роста цен на продукты питания. Кроме того, это позволит администрациям учреждений высвободить экономические ресурсы на усиление санитарии и гигиены», — рассказали в организации.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/152825/
просмотров: 266
Версия для печати
Материалы по теме
Чиновники приписали жительнице Каинды два мешка муки, которые она не получала
Жители дома престарелых устали от сплетен, заявляет пресс-служба Минсоцразвития
Швейцария помогла запустить кол-центры в Кыргызстане для борьбы с COVID-19
Кыргызстан оказал гуманитарную помощь населению Узбекистана
Голод в каждой второй семье. Гумпомощь не доходит до нуждающихся в жилмассивах
Более 1 тысячи тонн продовольствия получат уязвимые семьи в мае
Жительница Чуйской области попросила помощь. Ее заявку удалили без объяснений
В городе Ош гуманитарную помощь от государства получили более 50 тысяч семей
В Токмаке педагоги помогают продуктами учащимся из малообеспеченных семей
С заботой о нуждающихся. Как мэрия Бишкека заставляет квартальных помогать
Популярные новости
Коронавирус в&nbsp;Кыргызстане. Число больных и&nbsp;карта распространения заболевания Коронавирус в Кыргызстане. Число больных и карта распространения заболевания
За&nbsp;что и&nbsp;сколько придется заплатить жителям Бишкека при нарушении карантина За что и сколько придется заплатить жителям Бишкека при нарушении карантина
Как карантин превратил Бишкек в&nbsp;столицу безвластия Как карантин превратил Бишкек в столицу безвластия
В&nbsp;Кыргызстане за&nbsp;сутки зарегистрировано 38&nbsp;новых случаев заражения коронавирусом В Кыргызстане за сутки зарегистрировано 38 новых случаев заражения коронавирусом
Бизнес
Помощь рядом: семьи из&nbsp;Бишкека получили гуманитарную поддержку от&nbsp;Beeline Помощь рядом: семьи из Бишкека получили гуманитарную поддержку от Beeline
Лайфхак от&nbsp;MegaCom: как бесплатно получить квартиру на&nbsp;Иссык-Куле Лайфхак от MegaCom: как бесплатно получить квартиру на Иссык-Куле
Мобильный оператор&nbsp;О! расширяет территорию покрытия и&nbsp;емкость сети 4G&nbsp;LTE Мобильный оператор О! расширяет территорию покрытия и емкость сети 4G LTE
Обновленный сайт Dos Credobank Обновленный сайт Dos Credobank
15 мая, пятница
09:34
В Бишкек из Франкфурта-на-Майне прибыли 59 кыргызстанцев В Бишкек из Франкфурта-на-Майне прибыли 59 кыргызстанце...
09:25
Экс-главу Госкомсвязи Наталью Черногубову водворили в СИЗО ГКНБ
09:22
В Бишкеке в ДТП пострадал один человек
09:13
В Джалал-Абадской области произошло землетрясение
09:10
CPJ осудил решение Верховного суда Кыргызстана по делу Азимжана Аскарова