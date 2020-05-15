Швейцария выделила $195,5 тысячи для жителей социальных учреждений Кыргызстана

Правительство Швейцарии предоставило $195,5 тысячи для оказания помощи 22 социальным стационарным учреждениям и школам-интернатам в Кыргызстане. Об этом 24.kg сообщили во Всемирной продовольственной программе.

Фото ВПП ООН. Жителям социальных учреждений закупили продукты на Швейцарский грант

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На эти средства закупили продукты питания для трех тысяч 100 жителей социальных учреждений.

«ВПП ООН обеспечит каждое социальное стационарное учреждение и школу-интернат трехмесячным продовольственным рационом, включающим 75 килограммов обогащенной пшеничной муки и 8 литров масла на человека. Такая помощь обеспечит продовольственную безопасность жителей социальных стационарных учреждений в условиях роста цен на продукты питания. Кроме того, это позволит администрациям учреждений высвободить экономические ресурсы на усиление санитарии и гигиены», — рассказали в организации.