Бишкекводоканал меняет старые водопроводные трубы

Бишкекводоканал проводит плановые работы по замене старых инженерных сетей и коммуникаций. Об этом сообщили в пресс-службе столичной мэрии.

По ее данным, предприятие изменило подход к работе на планово-предупредительный.

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«Теперь Бишкекводоканал не будет ждать аварии. Слабые и поврежденные участки внесены в план, специалисты поэтапно заменят устаревшие городские сети водопровода и канализации», — отметили в мэрии.

В муниципалитете добавили, что сейчас меняют водопровод на улице Чалдыбар в жилом массиве «Ак-Тилек». «Устаревшие трубы заменим на полипропиленовые диаметром 160 миллиметров. Они более устойчивы к коррозии и термостойки, и, скорее всего, на этом участке не будет утечек и прорывов», — отметили в мэрии.

На балансе ПЭУ «Бишкекводоканал» 711,7 километра канализационных и 1 тысяча 476 километров водопроводных труб, 22 тысячи 244 канализационных и 8 тысяч 128 водопроводных колодцев.