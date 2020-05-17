Тристан Петтерсон: Друзья спрашивали, могу ли я встретить в Кыргызстане Бората

Тристан Петтерсон из небольшого канадского горнолыжного городка Монт-Тремблант уже три года живет в Бишкеке. Работает в IDEA Central Asia — местной молодежной организации — в качестве сотрудника по разработке, мониторингу и оценке проектов.

После окончания университета на родине решил начать изучать русский язык и наткнулся на объявление о стажировке в Казахстане, но все места там уже были заняты и ему предложили поработать в Бишкеке. Не задумываясь согласился.

— Расскажите подробнее, как вы оказались в Кыргызстане?

— Люди часто задают мне этот вопрос, и каждый раз мне хочется ответить рационально и логично. К сожалению, не все так просто. Чтобы ответить на ваш вопрос, нужно вернуться в начало 2016 года, когда я случайно записался на курс по политической истории Центральной Азии. По обмену от Австралийского национального университета я тогда попал на лекцию доктора Кирилла Нуржанова, впервые услышал о Манасе и подумал: «Я определенно не в том месте, но все это звучит довольно здорово!» Затем я вернулся в Монреаль, чтобы закончить обучение и начал искать стажировку.

Фото из архива Тристана Петтерсона

В то время я действительно хотел работать журналистом, но решил быть открытым всему новому. Из интереса начал брать уроки русского языка и вдруг наткнулся на возможность прохождения стажировки в Казахстане. Я подал заявку, но место уже было занято. Меня спросили, заинтересован ли я поработать в Бишкеке. Я не задумываясь согласился и с тех пор живу здесь.

— Что вам больше всего нравится в Кыргызстане? Вы когда-нибудь скучали по дому?

— Я точно не помню, каковы были мои ожидания до приезда в страну, но с самого первого момента все вокруг меня было таким знакомым. У меня было отчетливое ощущение, что я уже когда-то был в тех местах, которые посещал. Будь то горы, которые напоминают мне скалистые горы западной Канады, или извилистые улочки Оша и близость Бишкека к природе — все это напоминает мне мой родной город Монт-Тремблант.

Я всегда чувствовал себя в Кыргызстане очень уверенно и как дома. Тристан Петтерсон

Никогда, даже в самых смелых снах, я не видел себя живущим здесь так долго. Сначала я планировал остаться здесь на несколько месяцев и вернуться в Монреаль, чтобы продолжить учебу. Потом я устроился на работу, женился, а потом нашел другую работу. Вплоть до недавнего времени моя жизнь здесь была очень легкой. Кыргызстан — прекрасная принимающая меня страна, и я очень ей за это благодарен. Но теперь я чувствую, что готов вернуться домой. Трудно находиться так далеко от уютной домашней обстановки, от моих друзей и семьи, особенно сейчас.

— Что самое удивительное случилось с вами здесь?

— На этот вопрос легко ответить: я влюбился. Это может быть банально, но это правда — встреча с моей супругой Региной. Это лучшая и самая удивительная вещь, которая случалась со мной когда-либо в моей жизни.

Фото из архива Тристана Петтерсона

— Как вы справляетесь в такое время? Что вы думаете о пандемии COVID-19?

— До того как чрезвычайное положение официально объявили, мы решили забрать маму Регины из Оша, чтобы она пожила с нами в Бишкеке. Мы трое живем под одной крышей последние два месяца. Мы все независимые люди, которые привыкли иметь свое личное пространство, но это большой опыт. Я действительно не могу жаловаться на мою ситуацию, потому что знаю, что очень многие люди потеряли работу и находятся в разлуке с членами своей семьи во время данного кризиса.

Мысль заболеть в чужой стране, вероятно, является худшим кошмаром для каждого мигранта. Тристан Петтерсон

Фото из архива Тристана Петтерсона

На работе нам пришлось закрыть некоторые из наших проектов и скорректировать некоторую деятельность, но воздействие этой пандемии на мою жизнь на самом деле не идет в сравнение с душераздирающим воздействием, которое она оказала на многие семьи, студентов, учителей, мигрантов, медсестер и врачей в этой стране, которые до сих пор не имеют поддержки, в которой они так отчаянно нуждаются.

— Что ваши друзья и семья думают или знают о Кыргызстане?

— Я могу рассказать вам о том, как моя бабушка отправляла мне газетные вырезки по почте всякий раз, когда наталкивалась на статью о Кыргызстане, но вы, вероятно, хотите услышать что-то более интересное. Так вот, некоторые из моих друзей спрашивали меня, могу ли я встретиться с Боратом. Насколько вам и мне известно, во-первых, Борат — вымышленный персонаж и, во-вторых, он технически из Казахстана. Попробуйте объяснить это тому, кто никогда не слышал о Кыргызстане и не смог бы найти его на карте, если бы вы попросили его об этом.

Фото из архива Тристана Петтерсона

По какой-то неизвестной причине, люди думают, что я все это время был в России или даже в Ираке. Нет смысла объяснять, что Кыргызстан является независимым государством или что Курдистан и Кыргызстан — это не одно и то же.

Фото из архива Тристана Петтерсона

Что действительно нужно всем этим людям, так это приехать сюда и увидеть эту прекрасную страну. Мои родители приезжали сюда два года назад, как и мои друзья (некоторые даже не раз). Я должен сказать, однако, что поток «глупых» вопросов от моих друзей и родственников становится все меньше. Теперь все они знают о Кыргызстане гораздо больше, чем до моего переезда сюда три года назад. Миссия выполнена!

— Ваше любимое место для посещения в свободное время?

— Легко отвечу на этот вопрос: Каракол! Как профессиональный лыжник, подтверждаю, что нет лучшего места, где можно бороздить склоны. Кроме того, нет ничего лучше захватывающей дух панорамы на вершине. Если вы не любите кататься на лыжах, то советую посетить южный берег Иссык-Куля. Каджи-Сай — одна из секретных жемчужин Кыргызстана. Я собираюсь поехать туда этим летом и понежиться на солнце, когда нам удастся победить этот противный вирус.

Индустрия туризма сильно пострадала от режима изоляции, поэтому мы все должны помнить о планах посетить наши любимые места, когда это станет безопасно. Тристан Петтерсон

Фото из архива Тристана Петтерсона

— Планируете ли вы остаться в Кыргызстане? Каковы ваши планы на будущее?

— Мы с Региной не собираемся оставаться здесь навсегда. Многие могут подумать, что свидетельство о браке — это VIP-документ для получения канадского гражданства, но на самом деле все не так просто. Требуются месяцы обдумывания, планирования, оформления документов и бюрократии. Мы в процессе получения постоянного места жительства для супруги в Канаде, поэтому должно пройти не более шести или двенадцати месяцев, прежде чем мы получим зеленый свет от канадского правительства и наконец переедем туда вместе. После того как ее мама переедет на ПМЖ в Германию, у Регины больше не будет здесь никаких родственных уз. Наверное, это судьба, потому что время выбрано правильно.

Мысль о том, чтобы покинуть место, где вы жили и испытали столько сильных эмоций и которое так сильно изменилось за три года, весьма пугающая. Тристан Петтерсон

У нас довольно хороший вид на горы из окна нашей спальни. Иногда я сижу там, смотрю вдаль на горизонт и думаю обо всех моментах, которые мы разделили здесь вместе, о людях, которых я встретил, местах, которые я увидел. Но в конце концов кажется, что пора двигаться дальше.