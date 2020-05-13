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Общество

Почему требуют носить маски, объяснили чиновники правительства Кыргызстана

Жителям Кыргызстана необходимо носить маски для стабилизации эпидемиологической ситуации. Об этом на заседании Жогорку Кенеша заявил первый вице-премьер-министр Кубатбек Боронов.

«Маски носим, чтобы не заразить окружающих. Может, у человека бессимптомная болезнь, есть те, кто еще не знает о своем заражении. Поэтому надо носить маски. Те, кто не выполняет требования индивидуальной защиты во время эпидемии, по закону будут нести ответственность», — сказал Кубатбек Боронов.

Вице-премьер-министр отметил, что штраф для физических лиц — 1 тысяча, 5 тысяч — для юридических.

Депутат Дастан Бекешев предложил в таком случае обеспечить народ масками.

«Люди должны думать о своем здоровье. Как можно, ссылаясь на отсутствие денег, не приобрести маски за 15 сомов?» — ответил премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиев.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/152637/
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