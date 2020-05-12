Цифра дня. 116 тонн муки в пилотных школах раздадут семьям нуждающихся учеников

Семьям нуждающихся учеников в пилотных школах раздадут 116 тонн муки. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства науки и образования.

По ее данным, Всемирная продовольственная программа ООН и Министерство образования и науки КР решили перераспределить пшеничную муку, выделенную по линии ВПП ООН для пилотных школ в программе школьного питания, детям из уязвимых семей.

«В мае около 3 тысяч социально уязвимых семей с детьми-школьниками получат в общей сложности 116 тонн обогащенной пшеничной муки из пилотных школ ВПП ООН для поддержки детей, пока они на дистанционном обучении. Семьи-получатели были определены в результате совместной оценки двух министерств — образования и науки, труда и социального развития, а также местных властей», — отметили в ведомстве.

В Минобразования напомнили, что более 65 процентов школ страны, оснащенных соответствующим оборудованием, обеспечивают детей младшего школьного возраста горячим питанием при поддержке доноров. В сентябре планируется ввести горячее питание еще в 80 школах страны.