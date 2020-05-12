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Общество
Сюжет: Новый коронавирус

Двое представителей МВД Кыргызстана в России заразились коронавирусом

Сегодня парламентский комитет по конституционному законодательству государственному устройству, судебно-правовым вопросам и регламенту заслушивает отчет премьер-министра Мухаммедкалыя Абылгазиева о работе правительства за 2019 год.

Депутат Аида Касымалиева задала вопрос министру внутренних дел Кашкару Джунушалиеву о численности представителей МВД Кыргызстана в России.

«В России очень много наших мигрантов. В связи с пандемией коронавируса, а также после возвращения из Соль-Илецка наших граждан некоторые лица занимаются провокациями. В частности, они призывают мигрантов приезжать на родину, в то время как закрыты все границы. В России есть представительство МВД. Сколько человек там и какую работу они проводят среди наших мигрантов?» — спросила Аида Касымалиева.

Глава МВД ответил, что в настоящий момент в России работают четыре представителя МВД КР. Они работают по Москве и Санкт-Петербургу.

«Если что-то происходит в других городах России, они отправляются в командировку. Мы предлагаем увеличить штат, поднять зарплату. Сейчас эти вопросы рассматриваются правительством. Жильем и зарплатой их обеспечивает МВД. В посольстве КР по работе с коронавирусом созданы группы, наши милиционеры работали в них. К сожалению, двое заразились и сейчас лечатся. Я направил письмо в адрес российских коллег с просьбой о помощи», — сказал Кашкар Джунушалиев.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/152557/
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