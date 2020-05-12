Фото дня. Второй день в районные управления налоговой службы большие очереди

Второй день в районных управлениях налоговой службы Бишкека скапливается огромное количество людей. Они стоят в очередях за патентами и чтобы заверить справки с работы для возобновления деятельности.

Фотографии очередей 24.kg прислали читатели.

Напомним, в городах Бишкеке и Оше, а также некоторых районах Кыргызстана введен карантинный режим. Возобновление экономической деятельности идет по утвержденному правительством плану. Сотрудникам компаний и организаций, которым разрешили начать работу с 11 мая, необходимо получить разрешения. Для этого они должны предоставить справку с места работы, заверенную в ГНС.