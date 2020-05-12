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Общество

Фото дня. Второй день в районные управления налоговой службы большие очереди

Второй день в районных управлениях налоговой службы Бишкека скапливается огромное количество людей. Они стоят в очередях за патентами и чтобы заверить справки с работы для возобновления деятельности. 

Фотографии очередей 24.kg прислали читатели.  

Напомним, в городах Бишкеке и Оше, а также некоторых районах Кыргызстана введен карантинный режим. Возобновление экономической деятельности идет по утвержденному правительством плану. Сотрудникам компаний и организаций, которым разрешили начать работу с 11 мая, необходимо получить разрешения. Для этого они должны предоставить справку с места работы, заверенную в ГНС. 
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/152555/
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