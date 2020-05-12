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Общество
Сюжет: Новый коронавирус

Коронавирус в КР. Минздрав решил узаконить соблюдение временных санитарных норм

Министерство здравоохранения разработало дополнительные меры по снижению рисков распространения коронавирусной инфекции. Документ вынесен на общественное обсуждение.

Как отмечается в справке-обосновании, в настоящее время эпидемиологическая ситуация в республике неустойчивая. Продолжают регистрироваться случаи COVID-19 среди населения. Остается необходимость в сохранении отдельных ограничительных мероприятий.

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«Физические и юридические лица, независимо от форм собственности, осуществляющие деятельность в сфере производства, предоставления услуг, в том числе общественного питания, торговли, других видов в условиях чрезвычайного положения и режима чрезвычайной ситуации, должны обеспечить соблюдение временных санитарных правил до улучшения эпидемиологической ситуации по коронавирусной инфекции, а также провести инструктаж сотрудников», — поясняется в документе.

В частности, субъекты обязаны организовать перед началом работы ежедневный «входной фильтр», места обработки рук антисептиками или дезинфицирующими салфетками, создать условия для соблюдения личной гигиены и ввести масочный режим для сотрудников и посетителей. Кроме того, обязательны проведение ежедневной (ежесменной) влажной уборки служебных помещений и мест общественного пользования (комнаты приема пищи, отдыха, туалетных комнат) с применением дезинфицирующих средств и проветривание.

Необходимы также соблюдение дистанции с ограничением контактов между коллективом и перемещения работников отдельных участков, отделов и функциональных рабочих групп, не связанных общими задачами и производственными процессами.

В документе также подробно по отдельности расписаны требования к промышленным объектам, объектам строительства, в сфере торговли, бытового обслуживания, финансовых услуг и других.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/152513/
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