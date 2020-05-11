В Кыргызстане межрайонные суды преобразуют в административные. Об этом сообщили в пресс-службе Верховного суда.

Уточняется, что теперь экономические дела, которые рассматривались ранее в межрайонных судах, будут рассматриваться в районных.

«Ранее президент Сооронбай Жээнбеков подписал Закон «О внесении изменений в некоторые законодательные акты КР — в Гражданский процессуальный кодекс, Кодекс о неналоговых доходах, Административно-процессуальный кодекс, Законы «О Верховном суде и местных судах» и «Об утверждении структуры местных судов и штатной численности судей местных судов КР». Закон направлен на оптимизацию функционирования судебной системы, предусматривает искоренение практики необоснованного возврата дел на новое судебное рассмотрение, а также упрощает порядок рассмотрения заявлений на действия судебных исполнителей и ряд других изменений», — сообщили в Верховном суде.