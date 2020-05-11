Учителям Бишкека выплатят зарплату за счет средств «Безопасного города»

Учителям двух районов Бишкека сегодня начнут выплачивать заработную плату. Об этом 24.kg сообщил первый вице-мэр столицы Алмаз Бакетаев.

По его словам, из республиканского бюджета в городской поступил первый транш задолженности по проекту «Безопасный город» за 2019 год — 73 миллиона сомов.

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«Из этих средств мы закроем задолженность по выплате заработной платы учителям двух районов. Теперь будем ждать трансферта из республиканского бюджета на надбавки учителям», — отметил он.

Напомним, ранее Алмаз Бакетаев объяснил, что в городском бюджете не заложены средства на выплату повышенных зарплат. Изначально они были предусмотрены в проекте республиканского бюджета в виде целевых трансфертов, но впоследствии их из документа убрали.