Карантин в Бишкеке. Для передвижения по городу нужны маршрутные листы

Для передвижения по Бишкеку во время карантина необходимо наличие маршрутного листа с указанием причины выхода и места назначения. Об этом сообщили в республиканском штабе.

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Отмечается, что это касается тех граждан, чья деятельность не подпадает под разрешенные в данный период виды экономической деятельности, но им нужно выйти по обоснованным причинам.

«Передвижение по городу ограничено за исключением походов в продовольственные магазины, аптеки, медицинские учреждения, и только при наличии документа, удостоверяющего личность, и составленного от руки маршрутного листа», — напомнили в штабе.

При этом гражданам, чья деятельность входит в список разрешенных сфер экономической деятельности, необходимо иметь при себе справку с места работы, заверенную печатью районного управления ГНС по месту регистрации организации или печатью районного акимиата.

Для уменьшения контактов за документами необходимо обратиться руководителям, главным бухгалтерам организаций.

«Индивидуальным предпринимателям необходимо иметь при себе патент. До 13 мая лицам, привлеченным к работе в разрешенных сферах деятельности, необходимо получить справку и поставить соответствующую печать», — заключили в штабе.