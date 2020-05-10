Новые ограничения. В силу вступают законы, регулирующие карантинный режим

С отменой режима ЧП в Кыргызстане сохраняется карантинный режим. Об этом на брифинге сообщил первый вице-премьер-министр Кубатбек Боронов.

По его словам, условия карантинного режима регулируются законами «Об общественном здравоохранении» и «О гражданской защите», которые выступят в силу завтра, 11 мая.

В соответствии с законами при угрозе возникновения и распространения инфекционных заболеваний вводятся временные ограничительные мероприятия (карантин), которые предусматривают:

— полную изоляцию эпидемического очага, населенных пунктов и всей зоны карантина с установлением вооруженной охраны (оцепления);

— строгий контроль за въездом и выездом населения и вывозом имущества из зоны карантина;

— запрет на проезд через очаг заражения автомобильного транспорта и остановок вне отведенных мест при транзитном проезде железнодорожного транспорта;

— создание обсерваторов и проведение мероприятий по обсервации лиц, находившихся в очаге и выбывающих за пределы карантинной зоны;

— раннее выявление инфекционных больных, их изоляция и госпитализация в специально выделенные организации здравоохранения;

— ограничение контактирования между отдельными группами населения и порядок использования средств индивидуальной защиты;

— установление режима действий в период ограничительных мероприятий (карантина) для населения, работы городского транспорта, торговой сети и предприятий общественного питания, объектов экономической и производственной деятельности, в зависимости от складывающейся эпидемиологической обстановки, обеспечивающего их бесперебойную работу;

— установление противоэпидемического и противоэпизоотического режимов работы организаций здравоохранения, сельскохозяйственных объектов, находящихся в эпидемическом очаге;

— проведение мероприятий по обеззараживанию объектов внешней среды, выпускаемой промышленной продукции и санитарной обработке населения;

— перевод всех объектов пищевой промышленности на специальный технологический режим работы, гарантирующий безвредность выпускаемой продукции;

— проведение экстренной и специфической профилактики;

— контроль за строгим выполнением населением, предприятиями, министерствами и ведомствами установленных правил карантина;

— проведение санитарно-разъяснительной работы среди населения;

— круглосуточную вооруженную охрану (оцепление) карантинной территории путем выставления постов охраны по периметру очага заражения, на основных путях движения людей и транспорта и круглосуточного патрулирования между постами охраны, осуществления строгого контроля за передвижением населения между отдельными населенными пунктами, где введен карантин, установления ограничительных знаков, указателей и выставления постов на проселочных дорогах, тропинках и другое;

— запрет на передвижение населения и транспорта между и внутри карантинизированных населенных пунктов в карантинной зоне, за исключением лиц и транспортных средств, обеспечивающих функционирование пищевой промышленности, системы здравоохранения и других;

— запрет на проведение массовых мероприятий (митингов, собраний и других), закрытие рынков;

— иные ограничительные мероприятия, предусматривающие особый режим хозяйственной и иной деятельности, ограничение передвижения населения, транспортных средств, грузов, товаров и животных;

— в случае необходимости (непосредственной угрозы жизни и здоровью людей) руководитель ликвидации чрезвычайной ситуации при распространении чрезвычайной ситуации временно ограничивает доступ людей и транспорта в зону чрезвычайной ситуации, приостанавливает деятельность организаций, находящихся в зоне чрезвычайной ситуации.