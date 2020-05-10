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Общество
Сюжет: Новый коронавирус

Ифтары и другие собрания под запретом. Организаторы будут оштрафованы

Правительство просит во время Орозо не собираться на ифтары. Об этом на брифинге сообщил первый вице-премьер-министр Кубатбек Боронов.

Вице-премьер-министр отметил, несмотря на отмену режима ЧП, режим чрезвычайной ситуации и карантин сохраняются.

«Во время поста просим не проводить ифтары и другие сборы. Если где-нибудь в чайхане организуют ифтар, то будем привлекать к ответственности и штрафовать на крупную сумму. Везде будут патрули, проверки», — сказал он.

Кубатбек Боронов отметил, что пока не планируется давать разрешение работе кафе-ресторанов и развлекательных центров.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/152397/
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