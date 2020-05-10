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Общество
Сюжет: Новый коронавирус

В Кыргызстане работу общественного транспорта пока не возобновят

Работа троллейбусов, автобусов и микроавтобусов пока возобновляться не будет. Об этом сказал премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиев на заседании Республиканского штаба по борьбе с коронавирусом.

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Наступающий этап представляет особую важность из-за возникновения новых рисков распространения COVID-19. Поэтому под жесткий контроль будет взято исполнение всех санитарных требований и соблюдение принципа социального дистанцирования. «Мы не можем допустить, чтобы все наши усилия оказались напрасны. Я обращаюсь к руководителям организаций и предприятий: на вас лежит большая ответственность! Вы должны обеспечить неукоснительное соблюдение всех санитарных требований. В свою очередь руководители органов местного самоуправления должны осуществлять строгий контроль за исполнением указанных требований», — подчеркнул Мухаммедкалый Абылгазиев.

Относительно деятельности государственных органов было отмечено, что к работе, учитывая эпидемиологическую ситуацию, будет привлекаться ограниченное количество сотрудников.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/152384/
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