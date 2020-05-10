В Бишкеке снова установят блокпосты

В Бишкеке снова установят санитарно-карантинные блокпосты. Об этом на брифинге сообщил первый вице-премьер-министр Кубатбек Боронов.

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По его словам, с завтрашнего дня в столице введут карантинный режим. «Будут правила по прохождению блокпостов. Допустим, если гражданин должен приехать на работу в Бишкек из Чуйской области, у него на руках должна быть справка с места работы. В справке должна быть печать из районной налоговой. Тогда пересечь блокпост можно без ограничений», — сказал он.

Напомним, введенный на определенных территориях режим чрезвычайного положения сегодня ночью заканчивается, отменяется комендантский час. Принятый 22 марта режим чрезвычайной ситуации продолжает действовать.