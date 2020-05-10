У 55 прибывших из Соль-Илецка кыргызстанцев обнаружен коронавирус

У 55 кыргызстанцев, прибывших из Соль-Илецка (Оренбургская область России), обнаружен коронавирус. Об этом на брифинге сообщил заместитель министра здравоохранения Нурболот Усенбаев.

По его словам, у 40 мужчин и у 15 женщин результаты анализа положительные.

«Они доехали в Кыргызстан за четыре дня. Находились в тесном контакте. Поэтому риск заражения был большой», — отметил он.

Напомним, кыргызстанцы, застрявшие еще в марте на российско-казахской границе, 7 мая прибыли в Бишкек на автобусах. Казахстан согласился пропустить их после долгих переговоров. Они все сейчас находятся в обсервации.