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Общество

Почему учителя в Бишкеке получат зарплату с задержкой, объяснили в мэрии

Учителя Бишкека могут получить заработную плату с задержкой. Первый вице-мэр столицы Алмаз Бакетаев объяснил 24.kg, почему это может произойти.

По его словам, муниципалитет ждет трансферта из республиканского бюджета.

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«По закону об образовании финансирование государственных образовательных организаций осуществляют из республиканского бюджета. В 2013 году вышло постановление правительства, по которому финансирование поэтапно перешло на республиканский бюджет. Но там была сноска «за исключением города Бишкека». Позднее принят Бюджетный кодекс, в котором написано, что взаимоотношения между республиканским и местным бюджетами должны быть сбалансированными. Кроме того, госорганам запрещают принимать решения по осуществлению мероприятий, которые заведомо повлекут увеличение расходов местного бюджета без обеспечения дополнительным источником дохода (компенсациями)», — отметил он.

Алмаз Бакетаев отметил, что в 2019 году правительство приняло решение о повышении заработных плат учителям на 30 процентов. «Мы сразу обратились в кабмин, что в республиканском бюджете необходимо заложить средства в пользу городского, потому что у нас таких денег нет. В год требуется около 750 миллионов сомов. Разом такой прыжок экономика никогда не делает, у нас нет таких источников. Вроде и соответствующее постановление приняли, и в проект бюджета деньги заложили, но потом каким-то образом пересмотрели. То есть город абсолютно ни с чем оставили», — объяснил он.

За первый квартал и апрель городу пришлось выплатить надбавки за счет местного бюджета. Но эти расходы в нем не заложены. В итоге не хватило около 30 миллионов сомов на выплаты учителям в двух районах.

Алмаз Бакетаев

Алмаз Бакетаев добавил, что Минфин не дает согласия на выплату из республиканского бюджета, ссылаясь на статью Бюджетного кодекса о целевых трансфертах. «Но целевые трансферты предоставляют на компенсацию финансовых разрывов или выпадения доходов, а также дополнительных расходов по принятым нормативно-правовым актам. Целевой трансферт — это всего лишь инструмент реализации принятых решений», — отметил он.

Алмаз Бакетаев добавил, что бюджет города утвержден в размере 10,2 миллиарда сомов. Из них бюджет системы образования Бишкека — 4,5 миллиарда сомов, львиная доля из которого уходит на заработные платы.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/152236/
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