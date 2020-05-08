Почему учителя в Бишкеке получат зарплату с задержкой, объяснили в мэрии

Учителя Бишкека могут получить заработную плату с задержкой. Первый вице-мэр столицы Алмаз Бакетаев объяснил 24.kg, почему это может произойти.

По его словам, муниципалитет ждет трансферта из республиканского бюджета.

«По закону об образовании финансирование государственных образовательных организаций осуществляют из республиканского бюджета. В 2013 году вышло постановление правительства, по которому финансирование поэтапно перешло на республиканский бюджет. Но там была сноска «за исключением города Бишкека». Позднее принят Бюджетный кодекс, в котором написано, что взаимоотношения между республиканским и местным бюджетами должны быть сбалансированными. Кроме того, госорганам запрещают принимать решения по осуществлению мероприятий, которые заведомо повлекут увеличение расходов местного бюджета без обеспечения дополнительным источником дохода (компенсациями)», — отметил он.

Алмаз Бакетаев отметил, что в 2019 году правительство приняло решение о повышении заработных плат учителям на 30 процентов. «Мы сразу обратились в кабмин, что в республиканском бюджете необходимо заложить средства в пользу городского, потому что у нас таких денег нет. В год требуется около 750 миллионов сомов. Разом такой прыжок экономика никогда не делает, у нас нет таких источников. Вроде и соответствующее постановление приняли, и в проект бюджета деньги заложили, но потом каким-то образом пересмотрели. То есть город абсолютно ни с чем оставили», — объяснил он.

За первый квартал и апрель городу пришлось выплатить надбавки за счет местного бюджета. Но эти расходы в нем не заложены. В итоге не хватило около 30 миллионов сомов на выплаты учителям в двух районах. Алмаз Бакетаев

Алмаз Бакетаев добавил, что Минфин не дает согласия на выплату из республиканского бюджета, ссылаясь на статью Бюджетного кодекса о целевых трансфертах. «Но целевые трансферты предоставляют на компенсацию финансовых разрывов или выпадения доходов, а также дополнительных расходов по принятым нормативно-правовым актам. Целевой трансферт — это всего лишь инструмент реализации принятых решений», — отметил он.

Алмаз Бакетаев добавил, что бюджет города утвержден в размере 10,2 миллиарда сомов. Из них бюджет системы образования Бишкека — 4,5 миллиарда сомов, львиная доля из которого уходит на заработные платы.