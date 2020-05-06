Конкурс на строительство продолжения улицы Жукеева-Пудовкина не состоялся

Компания «Технотоп», участвовавшая в тендере на строительство продолжения улицы Жукеева-Пудовкина, подала жалобу в независимую межведомственную комиссию по рассмотрению жалоб и протестов, а также по включению в базу ненадежных поставщиков. Об этом сообщил сайт государственных закупок.

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В заявлении отмечается, что фирма считает незаконным решение закупающей организации об отклонении их конкурсной заявки. Причиной такого решения указано несоответствие заявки требованиям конкурсной документации.

«Но при этом в нарушение действующего законодательства нет ссылки на статью, по которой она отклонена», — поясняется в жалобе.

Кроме того, в заявлении говорится, что «Технотоп» был единственным участником тендера. В компанию было отправлено уведомление, что конкурс отменен.

«Однако впоследствии на сайте госзакупок нам стало известно, что тендер признан несостоявшимся. Таким образом, подрядную организацию и заинтересованные стороны вводят в заблуждение, незаконно информируя об отмене конкурса, тогда как тендер признан несостоявшимся», — подчеркивается в жалобе.

Напомним, что мэрия Бишкека хочет продлить улицу Жукеева-Пудовкина в южном направлении со строительством моста через ЮБЧК. Сметная стоимость проекта — 153,4 миллиона сомов.