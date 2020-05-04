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Общество

Коммунальные службы Бишкека чистят арыки: готовятся к поливочному сезону

Сотрудники муниципального предприятия «Тазалык» готовят столицу к поливочному сезону. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии Бишкека.

По ее данным, на очистку мостовых переходов, ирригационных сетей и ливнеприемников (ЛПР) от мусора и заторов вышли 124 сотрудника, привлечены 30 единиц спецтехники для вывоза ТБО и 3 поливомоечные машины.

В муниципалитете просят сообщать об участках, где необходима очистка, на WhatsApp заместителей акимов по вопросам ЖКХ:

  • Ленинский район — Карынбаев Аскат Асаналиевич, 0550997927;
  • Октябрьский район — Турсалиев Алмаз Джакыпбекович, 0772192074;
  • Первомайский район — Аскарбеков Мавлян Амангельдиевич, 0555666096;
  • Свердловский район — Мырзакматов Садык Токтосунович, 0551571823.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/151884/
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