Коммунальные службы Бишкека чистят арыки: готовятся к поливочному сезону

Сотрудники муниципального предприятия «Тазалык» готовят столицу к поливочному сезону. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии Бишкека.
По ее данным, на очистку мостовых переходов, ирригационных сетей и ливнеприемников (ЛПР) от мусора и заторов вышли 124 сотрудника, привлечены 30 единиц спецтехники для вывоза ТБО и 3 поливомоечные машины.
В муниципалитете просят сообщать об участках, где необходима очистка, на WhatsApp заместителей акимов по вопросам ЖКХ:
- Ленинский район — Карынбаев Аскат Асаналиевич, 0550997927;
- Октябрьский район — Турсалиев Алмаз Джакыпбекович, 0772192074;
- Первомайский район — Аскарбеков Мавлян Амангельдиевич, 0555666096;
- Свердловский район — Мырзакматов Садык Токтосунович, 0551571823.