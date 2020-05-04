Коммунальные службы Бишкека чистят арыки: готовятся к поливочному сезону

Сотрудники муниципального предприятия «Тазалык» готовят столицу к поливочному сезону. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии Бишкека.

По ее данным, на очистку мостовых переходов, ирригационных сетей и ливнеприемников (ЛПР) от мусора и заторов вышли 124 сотрудника, привлечены 30 единиц спецтехники для вывоза ТБО и 3 поливомоечные машины.

В муниципалитете просят сообщать об участках, где необходима очистка, на WhatsApp заместителей акимов по вопросам ЖКХ: