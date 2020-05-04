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Общество
Сюжет: Новый коронавирус

У контактировавших с умершей от коронавируса женщиной анализы отрицательные

Результаты анализов пассажиров рейса Екатеринбург — Бишкек, прилетевших 28 апреля, подтвердили наличие коронавируса только у одной женщины. Об этом на брифинге сообщила начальник управления общественного здравоохранения Айнура Акматова.

По ее словам, только у жительницы Джалал-Абада, которая впоследствии умерла, был положительный результат на коронавирусную инфекцию.

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«Она прилетела вместе с 157 пассажирами. Все сдали анализы на ПЦР-тест. Мы вначале выявили шесть ее контактов. На данный момент из всех пассажиров того рейса только у одного положительный результат», — сказала Айнура Акматова.

2 мая в Республиканской инфекционной больнице умерла жительница Джалал-Абада. Пациентке было 69 лет.

С апреля в Кыргызстан прилетели пять чартерных рейсов. По данным Минздрава, только у пятерых прилетевших граждан выявлен коронавирус.

На сегодня в Кыргызстане зарегистрировано 830 случаев заражения коронавирусом. 
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/151829/
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