У контактировавших с умершей от коронавируса женщиной анализы отрицательные

Результаты анализов пассажиров рейса Екатеринбург — Бишкек, прилетевших 28 апреля, подтвердили наличие коронавируса только у одной женщины. Об этом на брифинге сообщила начальник управления общественного здравоохранения Айнура Акматова.
По ее словам, только у жительницы Джалал-Абада, которая впоследствии умерла, был положительный результат на коронавирусную инфекцию.
2 мая в Республиканской инфекционной больнице умерла жительница Джалал-Абада. Пациентке было 69 лет.
С апреля в Кыргызстан прилетели пять чартерных рейсов. По данным Минздрава, только у пятерых прилетевших граждан выявлен коронавирус.
На сегодня в Кыргызстане зарегистрировано 830 случаев заражения коронавирусом.