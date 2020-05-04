Акция «Бессмертный полк — Кыргызстан» в этом году пройдет в онлайн-режиме. В Министерстве культуры, информации и туризма отметили, что истории ветеранов будут размещены на сайте, посвященном Великой Победе, pobeda.srs.kg.

В ведомстве отметили, что необходимо размещать истории о своих ветеранах в социальных сетях под хештегами #БессмертныйполкКыргызстан2020, #Бессмертныйполкдома, тогда они попадут на сайт.

Кроме того, всем желающим кыргызстанцам предоставляется возможность увековечить память о своем родственнике, участнике Великой Отечественной войны, зарегистрировавшись по ссылке https://1945.srs.kg/ и добавив его фотографию и краткую историю.

Онлайн-трансляция акции будет проходить и на международных ресурсах «Бессмертного полка» (сайт moypolk.ru).

«Размещать истории можно уже сегодня в соцсетях, в официальной группе движения «Бессмертный полк — Кыргызстан» на Фейсбуке», — отметили в ведомстве.