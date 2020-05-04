09:19
USD 78.89
EUR 85.88
RUB 1.08
Общество

«Бессмертный полк — Кыргызстан». Воспоминания о ветеранах опубликуют на сайте

Акция «Бессмертный полк — Кыргызстан» в этом году пройдет в онлайн-режиме. В Министерстве культуры, информации и туризма отметили, что истории ветеранов будут размещены на сайте, посвященном Великой Победе, pobeda.srs.kg.

Читайте по теме
Бессмертный полк. Координаторы призывают СМИ включить песню «День Победы» 9 мая

В ведомстве отметили, что необходимо размещать истории о своих ветеранах в социальных сетях под хештегами #БессмертныйполкКыргызстан2020, #Бессмертныйполкдома, тогда они попадут на сайт.

Кроме того, всем желающим кыргызстанцам предоставляется возможность увековечить память о своем родственнике, участнике Великой Отечественной войны, зарегистрировавшись по ссылке https://1945.srs.kg/ и добавив его фотографию и краткую историю.

Онлайн-трансляция акции будет проходить и на международных ресурсах «Бессмертного полка» (сайт moypolk.ru).

«Размещать истории можно уже сегодня в соцсетях, в официальной группе движения «Бессмертный полк — Кыргызстан» на Фейсбуке», — отметили в ведомстве.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/151813/
просмотров: 68
Версия для печати
Материалы по теме
Акция «Бессмертный полк» пройдет в онлайн-режиме. Как принять участие
Бессмертный полк. Координаторы призывают СМИ включить песню «День Победы» 9 мая
«Бессмертный полк» в Кыргызстане может пройти в онлайн-режиме
В День Победы в Бишкеке пройдет «Бессмертный полк»
Память во имя мира. Видео «Бессмертного полка» в Бишкеке
Деда, а мы до Берлина дойдем? В Бишкеке завершилась акция «Бессмертный полк»
«Спасибо деду за Победу». Как проходит «Бессмертный полк» в Бишкеке
Сооронбай Жээнбеков возглавил шествие «Бессмертного полка» в Бишкеке
В Бишкеке у Южных ворот собираются участники акции «Бессмертный полк»
«Бессмертный полк». Желающих присоединиться к колонне будут досматривать
Популярные новости
Коронавирус в&nbsp;Кыргызстане. Число больных и&nbsp;карта распространения заболевания Коронавирус в Кыргызстане. Число больных и карта распространения заболевания
К&nbsp;концу мая не&nbsp;будет ежедневной регистрации случаев заражения COVID-19 К концу мая не будет ежедневной регистрации случаев заражения COVID-19
Каждый четвертый заболевший коронавирусом в&nbsp;Бишкеке&nbsp;&mdash; житель жилмассива Каждый четвертый заболевший коронавирусом в Бишкеке — житель жилмассива
Врачи Ошской больницы заявили, что администрация скрывает число зараженных Врачи Ошской больницы заявили, что администрация скрывает число зараженных
Бизнес
Успей сказать &laquo;спасибо&raquo;: Beeline проводит ежегодную акцию в&nbsp;помощь ветеранам ВОВ Успей сказать «спасибо»: Beeline проводит ежегодную акцию в помощь ветеранам ВОВ
Подготовься к&nbsp;ОРТ в&nbsp;приложении Mega24 Подготовься к ОРТ в приложении Mega24
Заявление Каракольской городской организации партии &laquo;Биримдик&raquo; Заявление Каракольской городской организации партии «Биримдик»
&laquo;Газпром Кыргызстан&raquo; заботится о&nbsp;благополучии участников ВОВ «Газпром Кыргызстан» заботится о благополучии участников ВОВ
4 мая, понедельник
09:14
В Нарыне мужчина пытался застрелить свою жену. Его взяли под стражу В Нарыне мужчина пытался застрелить свою жену. Его взял...
09:10
«Бессмертный полк — Кыргызстан». Воспоминания о ветеранах опубликуют на сайте
09:00
Температурные рекорды. Самым теплым было 4 мая 2011 года
08:46
Это помощь Наримана Тюлеева. Мэрия открестилась от скудных продуктовых наборов
08:21
Обманули? Кыргызстанцев, застрявших в Соль-Илецке, так и не вывезли
3 мая, воскресенье
22:24
Милиционера, охранявшего Минздрав, выписали из обсерватора
21:54
Ущерб от селя в Исфане оценивается почти в 70 миллионов сомов
21:42
В Бишкеке произошло ДТП с участием двух машин