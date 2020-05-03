16:34
USD 78.89
EUR 85.88
RUB 1.08
Общество
Сюжет: Новый коронавирус

Иссыккульцам запретили выезжать из области без особых причин

Жителям Иссык-Кульской области запретили выезд в другие регионы. Об этом сообщает пресс-служба полпреда региона.

Уточняется, что такое решение принято на заседании оперативного штаба.

«Ограничение вступает в силу с 4 мая. По информации оперативного штаба, жители могут выезжать за пределы области по острой необходимости только при наличии пропусков районных государственных администраций и мэрий Каракола и Балыкчи. Въезд в область будет осуществляться при наличии справки о результатах экспресс-тестов и ПЦР-анализов. Люди, прибывшие из других регионов, будут взяты под 14-дневный домашний карантин», — отметили в пресс-службе.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/151781/
просмотров: 547
Версия для печати
Материалы по теме
В Минздраве ответили на претензии врачей Ошской больницы
Коронавирус в Кыргызстане. Число больных и карта распространения заболевания
В Кыргызстане у 67 процентов зараженных коронавирусом людей нет симптомов
К концу мая не будет ежедневной регистрации случаев заражения COVID-19
Минздрав рассказал, чем болела умершая от коронавируса жительница Джалал-Абада
Семье умершей от коронавируса врача ЦСМ № 3 выплатят компенсацию в миллион сомов
Число зараженных коронавирусом в мире приближается к 3,5 миллиона человек
В Кыргызстане еще семь медиков заразились коронавирусом
В Кыргызстане от коронавируса выздоровели еще 37 человек
В Кыргызстане зарегистрировали еще 26 случаев коронавируса. Всего — 795
Популярные новости
Коронавирус в&nbsp;Кыргызстане. Число больных и&nbsp;карта распространения заболевания Коронавирус в Кыргызстане. Число больных и карта распространения заболевания
Каждый четвертый заболевший коронавирусом в&nbsp;Бишкеке&nbsp;&mdash; житель жилмассива Каждый четвертый заболевший коронавирусом в Бишкеке — житель жилмассива
ЧП&nbsp;готовятся снять, но&nbsp;число обсерваций увеличивают. В&nbsp;кабмине объяснили зачем ЧП готовятся снять, но число обсерваций увеличивают. В кабмине объяснили зачем
Врачи Ошской больницы заявили, что администрация скрывает число зараженных Врачи Ошской больницы заявили, что администрация скрывает число зараженных
Бизнес
Успей сказать &laquo;спасибо&raquo;: Beeline проводит ежегодную акцию в&nbsp;помощь ветеранам ВОВ Успей сказать «спасибо»: Beeline проводит ежегодную акцию в помощь ветеранам ВОВ
Подготовься к&nbsp;ОРТ в&nbsp;приложении Mega24 Подготовься к ОРТ в приложении Mega24
Заявление Каракольской городской организации партии &laquo;Биримдик&raquo; Заявление Каракольской городской организации партии «Биримдик»
&laquo;Газпром Кыргызстан&raquo; заботится о&nbsp;благополучии участников ВОВ «Газпром Кыргызстан» заботится о благополучии участников ВОВ
3 мая, воскресенье
16:32
В Ноокате милиционеры спасли ребенка, упавшего в канал В Ноокате милиционеры спасли ребенка, упавшего в канал
16:17
Минсельхоз планирует засеять 300 тысяч гектаров земли в 2021 году
16:01
Иссыккульцам запретили выезжать из области без особых причин
15:58
Мешают дышать. В 10-м микрорайоне Бишкека срубили деревья и кусты сирени
15:33
Из ОАЭ вернулись еще 180 кыргызстанцев