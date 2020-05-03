Иссыккульцам запретили выезжать из области без особых причин

Жителям Иссык-Кульской области запретили выезд в другие регионы. Об этом сообщает пресс-служба полпреда региона.

Уточняется, что такое решение принято на заседании оперативного штаба.

«Ограничение вступает в силу с 4 мая. По информации оперативного штаба, жители могут выезжать за пределы области по острой необходимости только при наличии пропусков районных государственных администраций и мэрий Каракола и Балыкчи. Въезд в область будет осуществляться при наличии справки о результатах экспресс-тестов и ПЦР-анализов. Люди, прибывшие из других регионов, будут взяты под 14-дневный домашний карантин», — отметили в пресс-службе.