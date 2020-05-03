К концу мая не будет ежедневной регистрации случаев заражения COVID-19

«Мы надеемся, что уровень заболеваемости коронавирусом будет снижаться. И в конце мая уже не будет ежедневной регистрации случаев заражения коронавирусом», — заявил сегодня на брифинге руководитель Республиканского научно-практического центра по контролю вирусных инфекций Зуридин Нурматов.

По его словам, изначально рассчитывалось, что пик заболеваемости придется на 20-24 апреля. Но по факту пик отмечен с 11 по 20 апреля, то есть на неделю-полторы раньше, чем прогнозировалось. Представитель Минздрава уверен, что это связано с введением карантина и соблюдением населением профилактических мер. Кроме того, показатели смертности тоже невысокие по сравнению с другими странами.

«Анализ заболеваемости показывает, что с пятой недели от начала вспышки в южных регионах отмечено снижение уровня заболеваемости. Но в городе Оше снижение началось с шестой недели, примерно с 20 апреля. В северных регионах уменьшение уровня заболеваемости началось с шестой недели — с 17-20 апреля. Исключение составляет Атбашинский район Нарынской области, но за последние пять дней там не зарегистрировано новых случаев заражения коронавирусом», — отметил эксперт.

«В целом по республике снижение случаев заражения коронавирусом отмечено начиная с пятой недели. Так, например, с 23 по 28 апреля отмечено 96 новых случаев против 146 в период с 17 по 22 апреля. За последние пять дней отмечено 87 случаев. Мы рассчитываем, что и дальше продолжится снижение уровня заболеваемости», — заключил Зуридин Нурматов.

На сегодня в Кыргызстане зарегистрировано 795 случаев заражения коронавирусом. Большинство зараженных вылечились.